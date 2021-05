Windows 10 - wkrótce jedna z najważniejszych aktualizacji dekady

Microsoft Buil 2021 oficjalnie się rozpoczęło. Konferencja zaczęła się od wystąpienia Satyi Nadelli, który zapowiedział jedną z najważniejszych zmian w historii Windowsa.

Microsoft co roku organizuje konferencję dla deweloperów, którzy korzystają z jego produktów. W trakcie otwarcia tegorocznego wydarzenia mieliśmy okazję posłuchać prezesa amerykańskiej korporacji - Satyę Nadellę. Ten w trakcie wystąpienia wspomniał, że do Windowsa zmierza jedna z najważniejszych aktualizacji w ostatniej dekadzie i nastąpi to już wkrótce. Co to dokładnie oznacza?

Windows 10 - wkrótce jedna z najważniejszych aktualizacji

Kilka dni temu Windows 10 otrzymał w końcu majową aktualizację, oznaczoną jako Windows 10 21H1, która może nie wprowadza wielu nowości, ale ma znacząco poprawiać bezpieczeństwo systemu operacyjnego. Microsoft niedawno zmienił podejście do kolejnych update'ów i te większe mają być wydawane pod koniec roku. Nie inaczej będzie w 2021 i to prawdopodobnie właśnie o tej aktualizacji Satya Nadella wspomniał w trakcie swojego wystąpienia.

Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows z ostatniej dekady, aby odblokować większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Hostowałem go samodzielnie przez ostatnie kilka miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows. Nasza obietnica jest taka: stworzymy dziś więcej możliwości dla każdego programisty Windows i powitamy każdego twórcę, który szuka najbardziej innowacyjnej, nowej, otwartej platformy do tworzenia i dystrybucji aplikacji oraz zarabiania na nich. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej.

- powiedział Satya Nadella.

Co dokładnie się zmieni? Tego niestety nie wiemy. Na pewno Microsoft szykuje odświeżenie całego interfejsu Windowsa 10, który ma być nowocześniejszy, a zarazem prostszy i czystszy. Projekt ten otrzymał nazwę Sun Valley i ma być częścią aktualizacji szykowanej na koniec 2021 roku. Czy razem z nią otrzymamy też nowe funkcje i możliwości? Wydaje się to bardzo prawdopodobne. Przy okazji konferencji dowiedzieliśmy się też, że Windows 10X został ostatecznie anulowany i szykowane dla niego funkcje, a przynajmniej ich część, trafią do zwykłego Windowsa 10.

Zobacz: Internet Explorer - w przyszłym roku kończy się wsparcie dla przeglądarki

Zobacz: Aktualizacja Windows 10 naprawia stary błąd i usuwa przeglądarkę Edge

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: digitaltrends