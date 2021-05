Windows 10X idzie w odstawkę? Microsoft zrezygnował z systemu

Plotki na temat Windows 10X krążyły od wielu lat. Miała to być odpowiedź Microsoftu na ChromeOS. Jednak projekt prawdopodobnie został anulowany.

Od wielu lat trwały w Microsofcie prace nad systemem Windows 10X. Ten początkowo był tworzony z myślą o urządzeniach z dwoma ekranami, jak ostatecznie niewydany tablet Surface Neo. Z czasem Microsoft zmienił plany i postanowił zrobić z Windows 10X lekki system, który mógłbym konkurować z ChromeOS. Z najnowszych pogłosek wynika, że projekt ostatecznie został anulowany.

Windows 10X trafia na półkę "może kiedyś"

Windows 10X nie tylko nie zostanie wydany w tym roku, ale być może nigdy nie ujrzy światła dziennego. Projekt na razie został odłożony na półkę i nie wiadomo, czy programiści kiedykolwiek do niego wrócą. W tym momencie dla Microsoftu priorytetem jest zaktualizowanie zwykłego Windowsa 10. Ten w tym roku ma się doczekać dużego odświeżenia, przede wszystkim pod kątem wizualnym i osoby pracujące na Windows 10X prawdopodobnie zostały przeniesione dla prac nad zwykłą "dziesiątką".

Ostatecznie niektóre rozwiązania, które były szykowane z myślą o Windows 10X, mogą trafić do pełnoprawnej wersji systemu operacyjnego. Wielu użytkowników wyrażało zainteresowanie konkretnymi rozwiązaniami, które były zapowiadane, przy jednoczesnym rozczarowaniu, że trafią one do innego systemu. Być może Amerykanie postanowią to wykorzystać. Jednak na razie Microsoft w żaden sposób nie skomentował tych doniesień.

Źródło tekstu: Petri, KitGuru