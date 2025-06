Fani Windowsa potrzebują mocniejszych żarówek. Microsoft znowu popsuł

Wszystko rozbija się o Windows Hello, czyli opcję logowania się do systemu bez wpisywania hasła. Mechanizm jest prosty: kamera nas rozpoznaje i odblokowuje komputer. Opcja ta, tam, gdzie było to możliwe, korzystała z czujnika podczerwieni. W ten sposób była w stanie rozpoznawać naszą twarz nawet w bardzo słabym świetle ekranu samego komputera.