Samsung potwierdza nowości w One UI 8 dla zegarków. Jest na co czekać

Nie trzeba wielkich rewolucji, by zadbać o zdrowie. Czasem wystarczą drobne korekty, takie jak regularniejszy sen, trochę więcej ruchu czy odrobina świadomości tego, co jemy. Nadchodzący interfejs One UI 8 Watch dla zegarków Samsung Galaxy ma właśnie w tym pomóc. W wersji beta pojawiły się nowe funkcje, które pokazują, że technologia naprawdę może działać na naszą korzyść. I to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w ruchu.

Lepszy sen robi różnicę

Nowa funkcja Poradnik Spania (Bedtime Guidance) nie tylko liczy godziny snu. Ona analizuje, kiedy najlepiej iść spać, żeby obudzić się naprawdę wypoczętym. Na podstawie ostatnich nocy, ciśnienia krwi użytkownika i naturalnego rytmu dnia podpowiada, jak ułożyć plan wieczoru. To może być świetna pomoc, zwłaszcza gdy kuleje regularność snu przez późne noce w tygodniu czy długie poranki w weekendy.

Zegarek rozpozna też wzorce snu, pomaga zapanować nad środowiskiem do spania. Może również wykryć oznaki bezdechu. Brzmi poważnie? Bo to ważne. Ale w praktyce działa po prostu: śpisz, a zegarek pracuje dla Ciebie.

Sen jest jednym z filarów naszego podejścia do zdrowia, ponieważ wpływa na samopoczucie fizyczne i psychiczne, relacje społeczne, a nawet wydajność pracy. Galaxy Watch dostarczający holistycznych informacji skupionych wokół snu, prowadzących do istotnych zmian w codziennym życiu – to ucieleśnienie naszej filozofii dostarczania narzędzi, umożliwiających użytkownikom aktywne i holistyczne zadbanie o własne zdrowie. dr Hon Pak, Starszy Wiceprezes i szef zespołu ds. cyfryzacji na rzecz zdrowia, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics

Serce na radarze

Podczas snu zegarek Galaxy Watch mierzy też coś, czego raczej nie zrobisz sam: obciążenie układu naczyniowego (Vascular Load). To nowa funkcja, która pokazuje, jak bardzo Twoje serce i naczynia muszą się napracować, kiedy śpisz. Im mniej stresu i wysiłku, tym lepiej dla organizmu.

Ważne jest to, że dane są zbierane całościowo. Smartwatch analizuje również stres w ciągu dnia i aktywność fizyczną. Dzięki temu dostajesz pełniejszy obraz i konkretne wskazówki, jak złapać lepszy balans.

Biegaj więcej, ale mądrze

Jeśli planujesz wrócić do biegania albo już to robisz, powinien Cię ucieszyć nowy Trener biegania (Running Coach). Po zaledwie 12 minutach biegu zegarek oceni Twoją wydolność w skali 1-10 i na tej podstawie ułoży plan treningowy. Możesz trenować do 5 km, 10 km, półmaratonu, a nawet całego maratonu.

Jak twierdzi Samsung, to coś więcej niż liczenie kroków. Dostaniesz realny plan i wskazówki w trakcie biegu. Nie musisz więc być profesjonalistą, żeby trenować mądrze i bez kontuzji.

Dieta pod lupą – dosłownie

Zupełnie nowa funkcja w One UI 8 Watch to Współczynnik antyoksydacji (Antioxidant Index). Mierzy on poziom karotenoidów w skórze, czyli przeciwutleniaczy, które znajdziesz między innymi w marchewce, dyni czy szpinaku.

By poznać wartość tego współczynnika, wystarczy 5 sekund ze smartwatchem. Bez igieł i bez badań. Zegarek pokaże, jak Twoja dieta wpływa na Twój organizm. I być może właśnie to skłoni Cię do sięgnięcia po ten sok z buraka, który dotąd omijałeś szerokim łukiem.

Dla kogo One UI 8 Watch?

Samsung zapowiedział, że w tym miesiącu ruszą testy beta One UI 8 dla zegarków. Na udział w nich będą mogli posiadacze następujących modeli: