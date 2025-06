Masz Galaxy Watch? Zobacz, czy dostaniesz zegarkowy One UI 8

Z zapowiedzi Samsunga wynika, że program beta One UI 8 Watch ruszy jeszcze w czerwcu , a dostęp do nowego oprogramowania uzyskają wyłącznie posiadacze Galaxy Watch 5 i nowszych modeli, czyli:

Samsung nie podał dokładnej daty startu programu, jednak potwierdził, że właściciele zegarków z 2021 roku – czyli Galaxy Watch 4 oraz Watch 4 Classic – nie zostaną zaproszeni do testów. To stawia pod dużym znakiem zapytania dostępność finalnej wersji One UI 8 Watch dla tych modeli.

W 2022 roku Samsung deklarował wsparcie dla Galaxy Watch 4 i nowszych do czterech lat aktualizacji One UI Watch i Wear OS. Teraz jednak pojawiły się wątpliwości, czy Watch 4 oraz Watch 4 Classic rzeczywiście otrzymają finalną wersję One UI 8 Watch. Jeśli publiczna wersja systemu nie pojawi się przed sierpniem, te modele mogą stracić szansę na aktualizację. Brak dostępu do bety nie zawsze oznacza, że urządzenie nie otrzyma ostatecznej wersji systemu, ale wykluczenie Galaxy Watch 4 z programu testowego jest niepokojące i sugeruje, że aktualizacja może je ominąć.