Polacy dostają niebezpieczne zaproszenia. Skutki mogą być opłakane

Jak działa atak? W fałszywej wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, z której rzekomo należy pobrać instalator Zooma (Zoom-Installer). W rzeczywistości pobierane jest złośliwe oprogramowanie, które umożliwia przestępcom przejęcie kontroli nad komputerem ofiary. Może to prowadzić do kradzieży danych, wycieku poufnych informacji, a nawet dalszych ataków na inne urządzenia w sieci.