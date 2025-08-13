Atak na klientów Orange. W tle włoska restauracja

Oszuści podszywający się pod Orange tym razem postawili na wysyłkę maili informujących o nadpłacie i konieczności aktualizacji danych płatniczych. Nie dajcie się zwieść, to próba kradzieży pieniędzy i przejęcia konta Mój Orange – ostrzega operator.

Jak wyjaśnia CERT Orange Polska, mail wizualnie imituje oficjalną wiadomość od Orange, a dla uwiarygodnienia umieszczono w niej nawet fikcyjny numer sprawy. Na potwierdzenie mamy tylko 24 godziny, a niedotrzymanie terminu może skutkować „opóźnieniem wypłaty lub chwilowym wstrzymaniem świadczenia usług”.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tworzenie presji czasu i groźby konsekwencji w razie niepodjęcia działań to znane sztuczki przestępców liczących, że w pośpiechu nie będziemy uważni i damy się oszukać. Zwróćcie uwagę na nadawcę maila, wyświetlana nazwa to „Orange”, ale adres należy do włoskiej restauracji – ostrzega CERT Orange Polska.

Pod przyciskiem „Potwierdź dane” kryje się link do strony podszywającej się pod stronę logowania Mój Orange. Strona phishingowa wyłudza nie tylko login i hasło, ale w kolejnych etapach także dane karty płatniczej.

Kopia strony jest niemalże nie do odróżnienia, ale jak zawsze w takich przypadkach, adres URL strony widoczny w pasku na górze strony powinien zwrócić naszą uwagę – domena nie ma nic wspólnego z Orange.

Uważaj na wiadomości e-mail i SMS-y sugerujące problemy z Twoją umową, czy kontem Orange! Zanim wpiszesz gdziekolwiek swój numer telefonu, hasło, kod jednorazowy, czy dane karty płatniczej, sprawdź adres strony – apeluje CERT Orange Polska.