Atak na klientów Orange. W tle włoska restauracja

Klienci Orange znów znaleźli się na celowniku cyberprzestępców. Wysyłają do nich fałszywe wiadomości, próbując przejąć konto i ukraść pieniądze. CERT Orange Polska opisał mechanizm przekrętu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:55
Oszuści podszywający się pod Orange tym razem postawili na wysyłkę maili informujących o nadpłacie i konieczności aktualizacji danych płatniczych. Nie dajcie się zwieść, to próba kradzieży pieniędzy i przejęcia konta Mój Orange

– ostrzega operator.

Jak wyjaśnia CERT Orange Polska, mail wizualnie imituje oficjalną wiadomość od Orange, a dla uwiarygodnienia umieszczono w niej nawet fikcyjny numer sprawy. Na potwierdzenie mamy tylko 24 godziny, a niedotrzymanie terminu może skutkować „opóźnieniem wypłaty lub chwilowym wstrzymaniem świadczenia usług”. 

Tworzenie presji czasu i groźby konsekwencji w razie niepodjęcia działań to znane sztuczki przestępców liczących, że w pośpiechu nie będziemy uważni i damy się oszukać. Zwróćcie uwagę na nadawcę maila, wyświetlana nazwa to „Orange”, ale adres należy do włoskiej restauracji

– ostrzega CERT Orange Polska.

Pod przyciskiem „Potwierdź dane” kryje się link do strony podszywającej się pod stronę logowania Mój Orange. Strona phishingowa wyłudza nie tylko login i hasło, ale w kolejnych etapach także dane karty płatniczej.

Kopia strony jest niemalże nie do odróżnienia, ale jak zawsze w takich przypadkach, adres URL strony widoczny w pasku na górze strony powinien zwrócić naszą uwagę – domena nie ma nic wspólnego z Orange.

Uważaj na wiadomości e-mail i SMS-y sugerujące problemy z Twoją umową, czy kontem Orange! Zanim wpiszesz gdziekolwiek swój numer telefonu, hasło, kod jednorazowy, czy dane karty płatniczej, sprawdź adres strony

– apeluje CERT Orange Polska.

Operator przypomina, że na konto Orange należy się logować wyłącznie pod adresem https://www.orange.pl/twojekonto lub przy użyciu aplikacji Mój Orange/Orange Flex.  Koniecznie trzeba też skonfigurować dwuetapowe uwierzytelnianie (2FA) w Mój Orange, wtedy skradzione login i hasło nie wystarczą do przejęcia konta.

Zródła zdjęć: Shutterstock, CERT Orange Polska
Źródła tekstu: CERT Orange Polska