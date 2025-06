Tak wygląda przyszłość. Struktury cieńsze niż ludzki włos

Zazwyczaj druk 3D kojarzy się z dużymi obiektami - jak chociażby najwyższy na świecie budynek wykonany tą metodą , albo elementami do użytku domowego czy cosplay'u. Tym razem jednak świat nauki przenosi nas w przeciwnym kierunku - do skali mikroskopowej. Zespół naukowców opracował bowiem proces, który pozwala drukować struktury tak małe, że ich zobaczenie wymaga użycia mikroskopu.

Na razie nie da się tego odtworzyć w domowych warunkach

W przeciwieństwie do popularnych metod FDM i SLA, tutaj zastosowano technikę znaną jako "polimeryzacja dwufotonowa". To zaawansowana metoda, w której niezwykle precyzyjne i krótkie impulsy lasera umożliwiają formowanie mikroskopijnych elementów z niespotykaną dokładnością.

Naukowcy eksperymentowali z różnorodnymi wzorami struktur, pozostawiając sobie szerokie pole do dalszych modyfikacji i personalizacji. Potencjalne zastosowania tej technologii są bardzo szerokie - od medycyny, aż po budownictwo i przemysł, gdzie można by ją wykorzystać do skutecznego tłumienia hałasu na dużą skalę.