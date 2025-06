Badacze: ta metoda odchudzania jest 5 x skuteczniejsza niż Ozempic

Nowe badania wykazały, że Ozempic oraz inne leki tego typu nadal nie są tak skuteczne jak operacja. Co do efektów, to nie bardzo może się z nią nawet równać. Naukowcy z Uniwersytetu w Nowym Jorku (NYU) porównali rękawową gastrektomię i operacje pomostowania żołądkowego z semaglutydem oraz tirzepatidem. Leki te uchodzą za prawdziwych pogromców apetytu, ponieważ naśladują działaniem naturalny hormon GLP-1.