Przełom w druku 3D. Wreszcie będzie można drukować szkłem

Zespół badaczy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) zaprezentował światu innowacyjną technologię, która może całkowicie odmienić sposób produkcji szklanych elementów. Choć drukarki 3D już od lat służą do tworzenia obiektów z plastiku, metalu, a nawet czekolady, po raz pierwszy mamy do czynienia z udanym podejściem do druku 3D z użyciem szkła.