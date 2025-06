AMD zaoferuje tanie granie. Nadciąga Ryzen 5 9600X3D

AMD oficjalnie potwierdziło istnienie kilku nadchodzących procesorów. Informacje na ten temat pojawiły się w najnowszych sterownikach dla konsumenckich kart graficznych Radeon RX 9000 oraz profesjonalnego układu Radeon AI PRO R9700 do stacji roboczych. Najciekawiej zapowiada się budżetowy CPU w postaci Ryzena 5 9600X3D dla graczy.

Premiera nastąpi dopiero na przełomie Q3 i Q4 2025

Niestety, dokładna specyfikacja nie została zdradzona. Należy jednak zakładać, że Ryzen 5 9600X3D będzie bardzo zbliżony do Ryzen 5 9600X. Tym samym dostaniemy 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 5,2 GHz, łącznie aż 96 MB pamięci podręcznej L3 oraz deklarowane TDP do 65 W.