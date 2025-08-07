Bezpieczeństwo

Natychmiast usuń to z telefonu. Wyczyści ci konto i ukradnie zdjęcia

Jeśli zainstalowałeś na swoim telefonie aplikację, która miała być programem antywirusowym, to możesz mieć problem. Wszystko zależy od tego, skąd ją wziąłeś.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed nowym oprogramowaniem malware, które atakuje telefony z Androidem. Pod płaszczem ochrony i pomocy tak naprawdę przemyca ona groźny kod, który pomaga oszustom okraść nas z pieniędzy.

Dalsza część tekstu pod wideo

LunaSpy malware

Nowy malware otrzymał nazwę LunaSpy. Jest on dystrybuowany za pomocą fałszywych wiadomości w mediach społecznościowych czy na popularnych komunikatorach.

Oszuści przekonują, że to oprogramowanie antywirusowe, które ma uchronić nasz telefon przed ewentualnymi zagrożeniami. W rzeczywistości aplikacja sama takim zagrożeniem jest.

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji użytkownik widzi informację na temat liczby wykrytych zagrożeń na urządzeniu. Aby się ich pozbyć, konieczne jest nadanie odpowiednich uprawnień. Jeśli to zrobimy, to oszuści otrzymują niemal nieograniczony dostęp do naszego telefonu.

LunaSpy potrafi między innymi:

  • Nagrywać dźwięku i obrazu z mikrofonu i kamery
  • Odczytywać teksty, rejestry połączeń i listy kontaktów
  • Uruchamiać dowolne polecenia powershell
  • Śledzić geolokalizację
  • Nagrywać ekranu

Dodatkowo eksperci z firmy Kaspersky wykryli w aplikacji także możliwość wykradania zdjęć z galerii, ale ta funkcja podobno nie jest jeszcze używana. Wszystkie pobrane dane trafiają na zewnętrzne serwery. Tych jest podobno aż 150.

Takie możliwości dają oszustom ogromne pole do popisu. Mogą oni wykraść kody autoryzacyjne, np. do logowania do banku. Przy takich uprawnieniach tylko kwestią czasu jest wyczyszczenie konta ze wszystkich oszczędności.

Jeśli pobraliście oprogramowanie antywirusowe z nieznanego źródła, to powinniście jak najszybciej się go pozbyć. Konieczne może być też przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu, aby pozbyć się złośliwego kodu. Pamiętajcie też, aby korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł z aplikacjami.

