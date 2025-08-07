Nauka

Przełomowe krople zamiast okularów. Już oficjalnie zatwierdzone

FDA zatwierdza przełomowe krople do oczu. Ich fenomen polega na tym, że poprawiają widzenie z bliska. Nie będzie potrzeby noszenia okularów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:13
0
Krople zamiast okularów? To już możliwe

Każde nowinki z cyklu tych poprawiających zdrowie, cieszą. A te, trzeba przyznać cieszą nawet i bardziej. Bo prędzej czy później, część z nas będzie zmuszona sięgnąć po okulary. Większość tych, którzy nie lubią nosić okularów, będzie mogła odetchnąć z ulgą. Oto zatwierdzono pierwsze krople do oczu zawierające aceklidynę. Poprawiają one widzenie z bliska u dorosłych cierpiących na starczowzroczność. 

Z chęcią po nie sięgnie większość z nas

Starczowzroczność to stan, na który cierpi ponad 100 milionów dorosłych w samych Stanach Zjednoczonych. Do właśnie z myślą o nich Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła produkt i co więcej, będzie on dostępny w ciągu trzech najbliższych miesięcy.

Krople VIZZ, znane jako produkt farmaceutyczny firmy LENZ, to nic innego jak okulistyczny roztwór aceklidyny, który skutecznie leczy starczowzroczność u dorosłych. Krople te przynoszą zauważalną ulgę w niewyraźnym widzeniu z bliska nawet do 10 godzin. Działają poprzez delikatne zwężenie źrenicy oka. Powoduje to efekt "dziurki od klucza", porównywalny też do widzenia poprzez zwężony obiektyw aparatu. Wszystko to poprawia ostrość wzroku i zniwelowanie efektu rozmycia. I co najważniejsze, krople te nie powodują skutków ubocznych.

Zatwierdzenie kropli to przełomowy moment dla całej firmy LENZ, stanowi przełomową poprawę dostępnych opcji leczenia dla 128 milionów dorosłych osób, które cierpią z powodu niewyraźnego widzenia z bliska w USA. 

- powiedział Eef Schimmelpennink, prezes i dyrektor generalny LENZ
telepolis
badania i rozwój cyfrowe zmęczenie wzroku wzrok badanie naukowe ochrona wzroku
Zródła zdjęć: New Africa / Shutterstock
Źródła tekstu: newatlas.com