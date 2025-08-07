Przełomowe krople zamiast okularów. Już oficjalnie zatwierdzone

Krople zamiast okularów? To już możliwe

Każde nowinki z cyklu tych poprawiających zdrowie, cieszą. A te, trzeba przyznać cieszą nawet i bardziej. Bo prędzej czy później, część z nas będzie zmuszona sięgnąć po okulary. Większość tych, którzy nie lubią nosić okularów, będzie mogła odetchnąć z ulgą. Oto zatwierdzono pierwsze krople do oczu zawierające aceklidynę. Poprawiają one widzenie z bliska u dorosłych cierpiących na starczowzroczność.

Z chęcią po nie sięgnie większość z nas

Starczowzroczność to stan, na który cierpi ponad 100 milionów dorosłych w samych Stanach Zjednoczonych. Do właśnie z myślą o nich Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła produkt i co więcej, będzie on dostępny w ciągu trzech najbliższych miesięcy.

Krople VIZZ, znane jako produkt farmaceutyczny firmy LENZ, to nic innego jak okulistyczny roztwór aceklidyny, który skutecznie leczy starczowzroczność u dorosłych. Krople te przynoszą zauważalną ulgę w niewyraźnym widzeniu z bliska nawet do 10 godzin. Działają poprzez delikatne zwężenie źrenicy oka. Powoduje to efekt "dziurki od klucza", porównywalny też do widzenia poprzez zwężony obiektyw aparatu. Wszystko to poprawia ostrość wzroku i zniwelowanie efektu rozmycia. I co najważniejsze, krople te nie powodują skutków ubocznych.