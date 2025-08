Taylor Swift ma duży problem. Wszystko przez Elona Muska i jego AI

Grok staje się coraz bardziej rozpustną wersją siebie. Nie dość, że od jakiegoś czasu dla użytkowników udostępniona jest jego bardziej roznegliżowana wersja w postaci cyfrowej asystentki Ani, to teraz dorzucił jeszcze do pieca. W generatorze wideo AI Grok udostępniono tryb „pikantny”, który potrafi wiele odsłonić. I nie ma dla niego świętości w postaci nawet najbardziej znanych osobistości. Takich jak chociażby Taylor Swift.

Grok bez hamulców

Jak donosi The Verve, Muskowy Grok w przeciwieństwie do Veo Google i Sora OpenAi nie posiada zabezpieczeń, które uniemożliwiają tworzenie podróbek znanych osobistości oraz materiałów intymnych. Co więcej, potrafi robić te dwie rzeczy naraz i to nawet bez wyraźnej prośby użytkownika. Wystarczy jedynie zostać subskrybentem SuperGrok i X Premium+ i posiadać odpowiednią aplikację dostępną na iOS – tłumaczy The Verve.