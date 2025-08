Media Expert z takimi promocjami, że aż chce się wracać do szkoły

Media Expert przyszykował nową promocję (Pierwszy Dzień Szkoły) dla swoich klientów, w ramach której możecie kupić elektronikę w obniżonych cenach. Postanowiłem sprawdzić, co dokładnie sklep ma do zaoferowania. W związku z tym wybrałem pięć moim zdaniem najciekawszych promocji. Na liście znajdziecie smartfony, laptopy oraz gamingowy monitor.

Realme 14 Pro+ 5G 12/512 GB

Godnym polecenia zakupem w ramach aktualnej promocji sklepu Media Expert jest smartfon Realme 14 Pro+ 5G. Jest on wyposażony w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 12 GB pamięci RAM oraz aż 512 GB pamięci wbudowanej. To gwarancja odpowiedniej wydajności, ale też wystarczającego miejsca do zainstalowania wszystkich ulubionych gier i aplikacji.

Telefon oferuje 6,83-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1272 pikseli. Jego dużą zaletą jest bez wątpienia duża bateria o pojemności 6000 mAh, która gwarantuje długiej pracy z dala od ładowarki. Zadowoleni powinni być też fani mobilnej fotografii, ponieważ do ich dyspozycji producent oddał między innymi potrójny aparat z 3-krotnym zoomem optycznym oraz optyczną stabilizacją obrazu.

Realme 14 Pro+ 5G 12/512 GB został w ramach promocji Media Expert przeceniony na 2149 zł z kodem rabatowym. Telefon dostępny jest w trzech kolorach: białym oraz szarym.

Apple iPhone 15 Plus

W promocyjnej ofercie Media Expert znają coś dla siebie również fani Apple. Sklep przecenił aktualnie telefon iPhone 15 Plus w wersji ze 128 GB pamięci masowej. Poza tym urządzenie ma 6,7-calowy ekran OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2796 × 1290 pikseli oraz niezwykle wydajny, sześciordzeniowy układ Apple A16 Bionic.

Jest to już model, który został wyposażony w złącze USB-C, więc nie powinno być problemów ze znalezieniem kompatybilnej ładowarki. Jeśli chodzi o aparat, to ten główny jest podwójny i składa się z matryc o rozdzielczości 48 oraz 12 Mpix. Z kolei tylny to 12 Mpix. W oby przypadkach użytkownicy mogą liczyć na wysoką jakość fotografii.

Cena? Dzięki trwającej promocji w Media Expert zapłacicie za telefon jedynie 3499 zł z kodem rabatowym. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: niebieska oraz różowa.

Lenovo ThinkBook 16 G8 ILR 16”

Czas bliżej przyjrzeć się laptopom, które przecenił Media Expert. Moją uwagę przykuł między innymi model Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL. To niezwykle wydajny, a zarazem wytrzymały i lekki komputer, który będzie idealny kompanem do pracy.

Sercem laptopa jest szybki układ Intel Core 7 240H, wspierany przez 16 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz zintegrowany układ graficzny Intela. Na dane producent w tym wariancie przewidział 512 GB miejsca na wydajnym dysku SSD NVMe. Jeśli chodzi o ekran, to mamy tutaj 16-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Oferuje ona odświeżanie z częstotliwością 60 Hz.

Jedną z największy zalet laptopa jest jego wytrzymałość. Spełnia ona wymagania MIL-STD 810H Departamentu Obrony USA. Oznacza to, że został przetestowany według 12 standardów wojskowych i 26 procedur obejmujących ponad 200 testów jakości. Cena? Aktualnie 3199 zł z kodem, więc to naprawdę dobra okazja.

ASUS VivoBook 18 M1807HA-S8026W

Innym laptopem w promocji Media Expert, który zwraca na siebie uwagę, jest bez wątpienia ASUS VivoBook 18 M1807HA-S8026W. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to nietypowy rozmiar. Komputer wyposażony jest w aż 18,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli oraz odświeżaniu 144 Hz. Będzie to doskonała propozycja dla osób, które wolą pracę na większym wyświetlaczu niż w tradycyjnych komputerach przenośnych.

Jeśli chodzi o specyfikację, to ta również nie zawodzi. Za wydajność odpowiadają: procesor AMD Ryzen 7 260, 16 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz, szybki dysk SSD NVMe 4.0 o pojemności 512 GB oraz szybka, chociaż zintegrowana karta pamięci AMD Radeon. Laptop sprawdzi się przede wszystkim w pracy biurowej, w tym np. w rękach nauczyciela. Oczywiście obsługuje Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.3. Koszt zakupu to jedynie 3699 zł z kodem. Spiesz się, bo obniżka kończy się 14.08.

Acer Nitro XZ342CUV3bmiiphx

Ostatnia moja propozycja, to monitor dla graczy Acer Nitro XZ342CUV3bmiiphx. Jest to model nie tylko ultrapanoramiczny (21:9), ale też zakrzywiony (1500R). Dzięki temu wrażenia płynące z gry są zmaksymalizowane. Taki format ekrany pozwala nie tylko lepiej wczuć się w grę, ale też świetnie sprawdza się np. pracy lub w trakcie oglądania filmów.

Monitor Acer wyposażony jest w matrycę VA oraz przekątnej 34 cali i rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli. Jak na monitor dla graczy przystało, oferuje też szybkie odświeżanie z częstotliwością 180 Hz. Z kolei czas reakcji matrycy wynosi 1 ms (VBR) oraz 4 ms (GtG). Acer Nitro XZ342CUV3bmiiphx wyposażony jest w dwa złącza HDMI 2.0, jedej Displayport 1.4 oraz wyjście audio, np. do podłączenia słuchawek. W promocji za monitor musicie zapłacić 1399 zł z kodem (do 14.08).