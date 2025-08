Coraz więcej czarnych pszczół w Polsce. Winne zmiany klimatu

Czarna pszczoła, a nawet zadrzechnia fioletowa – to właśnie owad, o którym mowa. Jak wskazują badacze, za jej powrót do Polski odpowiada globalne ocieplenie i zmiany klimatu. 20 lat uznawana była w Polsce za gatunek prawdopodobnie wymarły, ale teraz pojawia się u nas coraz częściej – informuje portal naukawpolsce.pl. Po czym można poznać tego owada?

Czy czarna pszczoła jest groźna?

Charakterystyczne elementy to oczywiście czarny tułów, ale też fioletowe skrzydła, od których owad wziął swoją właściwą nazwę. Dorosłe osobniki zadrzechni fioletowej osiągają do 3,5 cm długości. Ich gniazda powstają w martwym drewnie. Powrót do naszego kraju to efekt coraz wyższych temperatur, przez co owadom jest łatwiej przetrwać – wskazuje dr Paweł Jarzembowski z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, cytowany przez portal naukawpolsce.pl