Koniec AVM. Producent routerów zmienia nazwę

AVM przechodzi do historii. Nadchodzi era FRITZ!a

Jeśli korzystasz z routera FRITZ!Box lub innego sprzętu sieciowego z charakterystycznym czerwono-białym logo, zapewne kojarzysz markę FRITZ! . Ale czy wiesz, że producent tych urządzeń od lat działał pod nazwą AVM GmbH ? Teraz to się zmienia.

Dlaczego FRITZ!?

Zmiana to nie przypadek. Według dostępnych danych, firma osiągnęła aż 80% rozpoznawalności marki FRITZ! w Niemczech, podczas gdy nazwa AVM znana była głównie specjalistom z branży. Wybór był więc naturalny: skoro wszyscy mówią „FRITZ!”, to po co trzymać się AVM?