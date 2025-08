Intel na celowniku. Badane są powiązania CEO z Chinami

Wygląda na to, że Intel ma problemy nie tylko z najnowszą litografią 18A . Lip-Bu Tan , który od niedawna kieruje jednym z największych amerykańskich gigantów technologicznych, znalazł się pod ostrzałem polityków z powodu rzekomych powiązań z chińskimi przedsiębiorstwami.

Lip-Bu Tan w przeszłości zarządzał ponad 40 chińskimi firmami

Jak donosi agencja prasowa Reuters, republikański senator Tom Cotton wysłał list do zarządu Intela, w którym wyraził "zaniepokojenie bezpieczeństwem i integralnością operacji Intela oraz ich potencjalnym wpływem na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych".

Frank Yeary, przewodniczący rady nadzorczej u Niebieskich, został zapytany m.in. o to, czy zarząd firmy był świadomy wezwań sądowych kierowanych do firmy Cadence w okresie, gdy Lip-Bu Tan był jej szefem oraz jakie działania zostały podjęte, by przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.