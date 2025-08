Apple bije rekordy. 94 miliardy dolarów przychodu w kwartał

iPhone znów górą

W zakończonym 28 czerwca kwartale Apple osiągnął 94,036 miliarda dolarów przychodu (344,7 mld zł). Oznacza to wzrost o 9,6% rok do roku. Największy udział w tym sukcesie miał iPhone, którego sprzedaż wygenerowała 44,582 miliarda dolarów (163,4 mld zł). To o ponad 5 mld USD więcej niż rok wcześniej.