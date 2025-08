AMD pochwaliło się wynikami. Nie wygląda to najlepiej

AMD ogłosiło najnowsze wyniki finansowe, które przyniosły mieszane sygnały dla inwestorów . Przychody firmy za ostatni kwartał wyniosły 7,6 miliarda dolarów, co przewyższyło oczekiwania analityków zakładające 7,4 miliarda dolarów. Mimo to, reakcja inwestorów była negatywna - notowania spółki spadły o 4,2% w handlu posesyjnym.

Poluzowanie sankcji przez USA powinno poprawić sytuację AMD

Raport finansowy ujawnił znaczący wzrost kosztu własnego sprzedaży - aż o 59% rok do roku. Przychody wzrosły w tym samym czasie o 32%, co doprowadziło do spadku marży brutto o 9 p.p.. W efekcie, AMD odnotowało stratę operacyjną w wysokości 134 milionów dolarów w drugim kwartale. To znaczny kontrast w porównaniu z zyskiem operacyjnym na poziomie 259 milionów dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku.