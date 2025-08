OpenAI z darmowymi modelami. Możesz ich użyć na swoim PC

OpenAI ogłosiło premierę swoich modeli AI o otwartych wagach - gpt-oss-20b oraz gpt-oss-120b - co stanowi przełomowy moment w historii firmy i całej branży sztucznej inteligencji. To pierwszy tak duży krok od czasu upublicznienia GPT-2 w 2019 roku, kończące długi okres dominacji zamkniętych rozwiązań. Nowe modele można pobrać całkowicie za darmo i uruchamiać lokalnie na własnym sprzęcie .

Mniejszy z modeli uruchomimy na 16 GB, większy wymaga 80 GB

Modele są już dostępne na platformie GitHub jako GPT-OSS . Udostępniono je na licencji Apache 2.0 , o oznacza, że można je wykorzystywać zarówno w badaniach naukowych, jak i komercyjnie - bez konieczności martwienia się o ograniczenia prawne. To krok, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki powstają i są wdrażane systemy sztucznej inteligencji, dając użytkownikom możliwość ich modyfikowania i dostosowywania do własnych potrzeb.

To jednak nie umniejsza przełomowego charakteru tej decyzji. W przeciwieństwie do modeli zależnych od API - np. GPT-4o, o3, GPT-4.1- czy dostępnych w ramach usługi ChatGPT, gpt-oss-20b i gpt-oss-120b można uruchamiać bezpośrednio na własnych urządzeniach, co eliminuje problemy z prywatnością i pozwala na pełną kontrolę nad systemem.