11 czerwca wiele zmieniło się w sprawie kredytów hipotecznych Polaków

Nie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie wydał 11 czerwca decyzji ws. kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, które zawierali Polacy. Była to dopiero pierwsza rozprawa. Rzeczywistego wyroku należy spodziewać się na przełomie 2025 i 2026 roku. Nie zmienia to faktu, że doszło do bardzo ważnej odmiany, która wiele zmienia w kontekście walki Polaków w sądach — informuje Rzeczpospolita.