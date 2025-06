OpenAI obiecuje przełom. GPT-5 jeszcze tego lata

OpenAI , jedna z czołowych firm rozwijających sztuczną inteligencję, przygotowuje się do kolejnego wielkiego kroku - już latem tego roku ma zadebiutować nowy model językowy GPT-5 . Informację tę potwierdził sam CEO firmy, Sam Altman , podczas pierwszego firmowego podcastu. Jak zaznaczył, dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

OpenAI czuje zagrożenie ze strony xAI i Deepseek

Dodatkowo OpenAI naciska na Microsoft, swojego największego inwestora, by renegocjować warunki współpracy. Obecna struktura zakłada, że Microsoft - po zainwestowaniu 13 miliardów dolarów - otrzymuje 49% udziałów w przyszłych zyskach, 20% przychodów oraz prawa do korzystania z własności intelektualnej OpenAI do 2030 roku.