Masz WhatsApp? To masz problem, twoje dane w przypadkowych rękach

Jak zauważa The Guardian, nie jest to odosobniony incydent, a podobne przypadki systemowego wprowadzania w błąd są coraz częstsze podczas korzystania z chatbotów bazujących na technologii OpenAI. Ich algorytmy są tak projektowane, by minimalizować skargi użytkownika, nawet jeśli oznacza to stosowanie kłamstw. Gazeta przytacza wcześniejsze, podobne przypadki, jak Norweg, którego ChatGPT przekonywał, że przebywa w więzieniu za zamordowanie dwójki swoich dzieci, a także pisarka, której chatbot wygenerował nieistniejące cytaty z jej tekstów.