Adobe Flash Player za miesiąc ostatecznie zniknie z Windows 10

Powolne zrywanie z Flashem trwa już od wielu lat, ale program wciąż jest obecny w systemie Windows 10. To zmieni się już w przyszłym miesiącu.

Rozbrat z Adobe Flash powolnie przebiega od wielu lat. Już w 2010 roku ówczesny prezes Apple - Steve Jobs - w otwartym liście napisał, że oprogramowanie nie będzie dozwolone na systemach operacyjnych firmy z Cupertino. Z czasem Flash znikał z poszczególnych przeglądarek i można by pomyśleć, że dokonał już żywota. Nic z tego. Adobe Flash cały czas jest obsługiwany przez Windowsa 10, ale tylko do czerwca 2021 roku.

Adobe Flash zniknie w czerwcu z Windows 10

Microsoft oficjalnie zapowiedział, że w przyszłym miesiącu (czerwcu 2021) zostanie wbity ostatni gwóźdź do trumny z napisem Adobe Flash Player. To właśnie wtedy automatycznie zacznie być pobierana aktualizacja, która ostatecznie usunie oprogramowanie z systemu operacyjnego. Paczka oznaczona jako KB4577586 “Aktualizacja w celu usunięcia programu Adobe Flash Player” najpierw trafi do Windows 10 w wersji 1809 i wyższych, a następnie do Windows 10 1607 oraz 1507.

Co ciekawe, aktualizację można pobrać już teraz, nie czekając na działanie mechanizmu Windows Update. Wystarczy przejść do katalogu z aktualizacjami Windowsa i wyszukać paczkę po oznaczeniu KB4577585, a następnie ją pobrać i zainstalować. Po tym Adobe Flash na zawsze zostanie usunięty z systemu operacyjnego. Jeśli nie chcecie robić tego ręcznie, to wystarczy poczekać jeszcze miesiąc.

