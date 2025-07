USA uderzają w Japonię i Koreę Południową

Prezydent USA ostrzega - działania odwetowe będą karane

Zarówno Japonia, jak i Korea Południowa są kluczowymi dostawcami dla amerykańskich firm technologicznych oraz producentów samochodów. Japonia eksportuje do Stanów Zjednoczonych m.in. pamięci NAND, zaawansowane urządzenia do produkcji układów scalonych, elektronikę samochodową, precyzyjne czujniki, akumulatory litowo-jonowe, systemy obrazowania medycznego, mikrokontrolery i sprzęt przemysłowy.

Trump zaznaczył, że towary przesyłane przez kraje trzecie w celu obejścia nowych ceł również będą objęte taryfą 25%. Przykładowo, jeśli koreańska firma wyśle swój produkt najpierw do Wietnamu, a dopiero stamtąd trafi on do USA z etykietą "Made in Vietnam", zostanie on mimo to potraktowany jako produkt koreański i objęty opisywanym cłem.