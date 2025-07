Action: Najlepiej wydane 29,99 zł. Nawet Biedronka nie ma szans

Domowy monitoring za grosze

Sieć sklepów Action objęła promocją kamerę IP LSC Smart Connect , obniżając jej ekstremalnie niską cenę 44,90 zł do zaledwie 29,99 zł! To prawdziwa okazja, jeśli uwzględnić, że mówimy o sprzęcie z serwerami w Europie, a nie w jakiejś budzie w Chinach. Tutaj wszelkie dane osobowe klientów i prywatność są w 100% bezpieczne.

Kamera rejestruje obraz w jakości 1080p HD, co gwarantuje wyraźny i szczegółowy podgląd na żywo oraz nagrania, które można odtwarzać w dowolnym momencie. Dzięki temu użytkownik nie przegapi żadnego istotnego szczegółu, nawet przy słabszym oświetleniu. Obsługa urządzenia jest intuicyjna – wystarczy pobrać bezpłatną aplikację LSC Smart Connect na smartfon lub tablet, by mieć stały dostęp do obrazu z kamery, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.