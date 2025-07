Lidl szaleje. Zaczyna się 14 lipca

Wyobraź sobie poranek, w którym przygotowujesz śniadanie, a w tle rozbrzmiewa Twoja ulubiona stacja radiowa w krystalicznie czystej jakości dźwięku. Dzięki Silvercrest SKR 3W D6 i łączności DAB+ to codzienność, która może zagościć również w Twoim domu!

Radio kuchenne Silvercrest SKR 3W D6 – jakość jak z odtwarzacza CD

To radio kuchenne łączy w sobie nowoczesność cyfrowej technologii DAB+ z funkcjonalnością klasycznego radia FM. Dzięki temu masz dostęp do szerokiej gamy stacji radiowych, zarówno cyfrowych, o topowej jakości, jak i analogowych, co pozwala na wybór ulubionej muzyki, wiadomości czy audycji tematycznych w najwyższej jakości dźwięku.