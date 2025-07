Apple nie ma żadnych szans. Konkurencja podkrada im specjalistów

Apple wyraźnie jest na końcu stawki jeśli chodzi o wyścig w świecie AI. Potwierdza to zarówno brak nowości w ramach Apple Intelligence podczas tegorocznej konferencji WWDC, jak i opóźnienia z realizacją funkcji zapowiedzianych już w zeszłym roku, w tym spersonalizowanej wersji Siri. A wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej. Jeden z czołowych inżynierów firmy właśnie przeszedł do konkurencji w zamian za wielomilionową ofertę.