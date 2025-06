Kupił Switcha 2 i stracił wszystko „Nie wiem nawet, czy chcę jeszcze grać”

Otóż użytkownik Reddita podpisujący się jako ThatOtaku26 podzielił się swoją bardzo smutną historią. Zakupił on Switcha 2 i postanowił przenieść wszystko z pierwszej edycji konsoli na nowszą. Jak sam twierdzi, podczas tego procesu nie wystąpił żaden błąd. Kiedy jednak uruchomił grę Pokemon Scarlet, to nie zobaczył swojego save, a ekran początkowy nowej gry. Okazało się, że jego zapis przepadł.

Stracił 20 lat grania

I chociaż nie brzmi to zbyt wesoło, to problem jest o wiele poważniejszy. Otóż istnieje sposób na przenoszenie Pokemonów do nowszych gier. Wyjątkami są tylko dwie pierwsze generacje, które pozwalały na przenoszenie stworków pomiędzy nimi, jednak nie pomiędzy nowszymi tytułami. Przynajmniej w wersji na GB i GBC, ponieważ w wersji na 3DS-a możliwy był transfer tych stworków do generacji 6+.

w przypadku ThatOtaku26 miał on na swoim zapisie Pokemony złapane jeszcze w grach z trzeciej generacji i każdej kolejnej. Nie takie same, a dokładnie te same, co było oznaczone odpowiednim symbolem w podglądzie konsoli.

Czysty pech

Warto tu dodać, że jest to chyba jedyna osoba na świecie, która zgłosiła takie zdarzenie. Oznacza to, że Nintendo Switch 2 nie ma żadnej wbudowanej wady jeśli chodzi o transfer danych w tej konkretnej grze. Mimo to warto się zabezpieczyć przed takimi wypadkami i przynajmniej te najważniejsze stworki dla nas w przypadku przenoszenia danych na inny nośnik powinniśmy trzymać w PokeBanku. To specjalna aplikacja, która pozwala na przenoszenie pokemonów pomiędzy różnymi grami.