Intel 18A zaoferuje wyższe taktowania i niższy pobór mocy

Na sympozjum VLSI Technology and Circuits 2025 , Niebiescy oficjalnie zaprezentowali szczegóły nadchodzącej litografii Intel 18A , która zastąpi obecnie wykorzystywany proces Intel 3 . Nowy węzeł technologiczny oferuje znaczące usprawnienia w zakresie skalowania częstotliwości oraz napięcia, a także istotny wzrost gęstości tranzystorów i wydajności energetycznej.

Pierwsze procesory na bazie Intel 18A to rodzina Panther Lake

Najważniejszymi elementami są dwie nowatorskie technologie: RibbonFET , czyli architektura GAA (Gate-All-Around) oraz PowerVia . W porównaniu do FinFET-ów stosowanych w poprzednich generacjach, RibbonFET oferuje znacznie lepszą kontrolę elektrostatyczną, mniejszą pojemność pasożytniczą i wyższą efektywność przestrzenną, czyli większe zagęszczenie tranzystorów.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Intela, 18A zapewnia ponad 15% wzrost wydajności przy tym samym zużyciu energii w porównaniu do Intel 3, a przy napięciu 1,1 V możliwe jest osiągnięcie do 25% wyższych taktowań. Dodatkowo, przy pracy z napięciami poniżej 0,65 V można zaobserwować do 38% oszczędności energii przy zachowaniu tej samej wydajności.