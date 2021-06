Windows 11 trafił do sieci - są pierwsze screeny i ISO do pobrania

Windows 11 stał się bohaterem pokaźnego przecieku. Do sieci trafiły nie tylko screeny, pochodzące z jednej z wersji rozwojowych nowego systemu, ale także kompletny obraz ISO, dzięki któremu każdy może sprawdzić go na swoim komputerze.

Coraz głośniej mówi się o następcy Windowsa 10, którego wsparcie zakończy się oficjalnie w 2025 roku. Choć Microsoft o nowym systemie mówi póki co bardzo ostrożnie, to wiadomo, że prace nad nim trwają już od jakiegoś czasu. O samym Windowsie 11 - czy też Windowsie Sun Valley, jak nazywały go niektóre przecieki, wiedzieliśmy niewiele. Aż do teraz, kiedy to do sieci wyciekła masa informacji, pochodzących z rozwojowej wersji systemu.

W pierwszej kolejności do sieci trafiły zrzuty ekranu, pokazujące interfejs Windowsa 11 (bo wygląda na to, że tak finalnie system będzie się nazywał). Rewolucji nie ma, jednak widać kilka istotnych zmian względem Windowsa 10, a także szereg inspiracji porzuconym Windowsem 10X. Największych zmian doczekały się pasek zadań, na którym ikony będą teraz umieszczone centralnie (podobnie jak w macOS) oraz menu start z zupełnie nowym sposobem prezentowania treści.

Oczywiście pomniejszych zmian jest znacznie więcej, a do czasu premiery finalnej wersji systemu z pewnością jeszcze ich przybędzie. Tak czy inaczej widać już kierunek zmian, które będą nam towarzyszyły przy okazji przesiadki na Windowsa 11.

Windows 11: obraz systemu dostępny w sieci

Co ciekawe, jeśli ktoś chciałby na własnej skórze przekonać się, jak się korzysta z nowego Windowsa, to mamy dobrą wiadomość: obok paczki screenshotów do sieci trafił także kompletny obraz systemu. Plik ISO z Windowsem 11 w wersji Build 21996.1 bez problemu można znaleźć w sieci, a kilka źródeł potwierdziło już jego autentyczność. Warto jednak pamiętać, że mówimy tu o pliku pochodzącym z nieoficjalnych źródeł, więc przy jego pobieraniu i instalacji należy zachować ostrożność, a przede wszystkim wszyscy zainteresowani robią to na własne ryzyko.

Trzeba przyznać, że ktokolwiek jest źródłem wycieku, popsuł Microsoftowi niespodziankę. Gigant z Redmond zapowiedział bowiem na 24 czerwca 2021 roku specjalne wydarzenie, podczas którego mamy poznać przyszłość Windowsa. Prawdopodobnie to właśnie wtedy odbędzie się oficjalna prezentacja nowej wersji. Cóż, trzymamy kciuki, że Microsoftowi pozostał jeszcze jakiś as w rękawie i w przyszłym tygodniu rzeczywiście czeka nas miła niespodzianka.

