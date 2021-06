Windows 11 - wyciekły domyślne tapety systemu. Są piękne

Windows 11 prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowany na konferencji 24 czerwca. Jednak już teraz dostępna jest paczka domyślnych tapet nowego systemu, które prezentują się rewelacyjnie.

Kilka dni temu wyciekły pierwsze zrzuty ekranu oraz obraz ISO systemu Windows 11. To prawdopodobnie bardzo wczesny i niekompletny build, ale przynajmniej daje częściowy wgląd w nowości szykowane przez Microsoft. Oficjalna prezentacja zaplanowana jest na 24 czerwca, kiedy to odbędzie się konferencja firmy z Redmond. To właśnie prawdopodobnie wtedy poznamy najważniejsze nowości w Windows 11. Jednak już teraz, za sprawą wycieku obrazu ISO, możemy pobrać domyślne tapety, które prezentują się przepięknie.

Windows 11 - tapety domyślne

Niektórzy użytkownicy zdecydowali się na zainstalowanie Windowsa 11 z dostępnego obrazu ISO. Na razie nie wprowadza on zbyt wiele nowości, ale według osoby związanej z Microsoftem to wczesny i niekompletny build. Jednak dzięki odważnym użytkownikom już teraz możemy pobrać tapety, które będą domyślne dla nowego systemu. Widać, że graficy Microsoftu wykonali kawał dobre roboty, stawiając przede wszystkim na abstrakcyjne formy i obrazu. Na szczęście nie brakuje też kilku widoków.

Jeśli chcielibyście pobrać wszystkie tapety za jednym razem, to paczka dostępna jest w chmurze Mega.nz. Całość zajmuje 25,2 MB.

