Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC – test mocnej karty graficznej

Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC jest pierwszą kartą graficzną, którą przetestowaliśmy na naszej nowej platformie. Jak wypada flagowa konstrukcja tajwańskiego producenta z serii RTX 3070?

Karta GeForce RTX 3070 oparta jest na układzie GA104, który jest co prawda sporo mniejszy niż GA102 z modeli RTX 3080 oraz RTX 3090, ale jednocześnie ma więcej rdzeni CUDA niż flagowa konstrukcja poprzedniej generacji, czyli RTX 2080 Ti. To pokazuje, jak duży postęp dokonała NVIDIA między architekturami Turing oraz Ampere. Według Steama seria kart graficznych xx70 jest drugą najpopularniejszą wśród graczy po xx60, a teraz jej najnowszy przedstawiciel powinien pozwolić na komfortową grę w rozdzielczości 4K Ultra HD. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w wersji Palita mamy do czynienia z podwyższonym o 90 MHz (z 1725 do 1815 MHz) taktowaniem rdzenia w trybie Boost. To powinno zapewnić kilka dodatkowych klatek na sekundę w testowanych grach. Sprawdźmy, jak karta wypada w praktyce.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (LuiN)