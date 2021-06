Wciąż masz PlayStation 3? Uważaj, mogą ci je zablokować

PlayStation 3 wprawdzie swoje lata ma, ale patrząc na liczbę fantastycznych produkcji, wciąż stanowi łakomy kąsek. Niestety – także dla wszelkiej maści cwaniaczków, co tym razem wprost uderza w uczciwych właścicieli rzeczonej konsoli.

Wyobraź sobie, że jak codzień uruchamiasz swoją konsolę, by nieoczekiwanie dowiedzieć się, że Twój dostęp do infrastruktury PlayStation Network został zablokowany. Dodajmy, pod zarzutem piractwa, choć nie masz sobie w tej kwestii nic do zarzucenia.

Nic przyjemnego, prawda? A z taką właśnie historią spotyka się coraz większa grupa użytkowników forum PSNProfiles. Na nieszczęście posiadaczy PS3, ofiar może być tylko więcej.

Jak ustalono, bezpośrednim powodem problemów są najprawdopodobniej tzw. identyfikatory CID oraz PSID, a pośrednim – minione wycieki danych z Sony, których historia sięga 2011 roku.

Banując konsole piratów, Sony używa właśnie CID i PSID, ale na zmodyfikowanej PlayStation 3 numery te można zmienić. Zwolennicy nielegalnego oprogramowania tymczasem, jako bazę, zaczęli wykorzystywać dane pochodzące z wycieków. Konkluzja jest oczywista: jednoocy podmieniają identyfikatory na te wykradzione uczciwym użytkownikom, po czym łapią kolejnego bana. Na wykradzione ID-ki.

Szybki przegląd internetu udowadnia, że handel kradzionymi CID/PSID to w tej chwili biznes. Dane pojedynczej konsoli można kupić już za około 10 dol. (ok. 38 zł), i to nie w najdalszych zakątkach darkwebu, lecz w znanych serwisach aukcyjnych.

Sony na razie nie zabrało głosu w sprawie, ale sytuacja się zaognia. I trudno się temu dziwić.

Jeśli wciąż masz PlayStation 3, warto sprawdzić, czy konsola łączy się z PSN. Jeśli nie – jedyną ścieżką rozwiązania niedogodności jest w tej chwili kontakt z działem wsparcia.

