Kolejki kierowców ustawiają się do Lidla. Ciekawy sprzęt za 38 zł

Klienci Lidla polecają w szczególności ładowarkę do akumulatorów samochodowych ULGD 5.0, którą w tym momencie zakupić możemy dosłownie za kilka złotych. Wszystko to dostępne od zaraz, w ramach letniej wyprzedaży Lidla na akcesoria samochodowe. Wspomnianą ładowarkę zakupimy teraz za jedyne 38,94 złotych. Cena regularna urządzenia to 64,90 zł. Nic, tylko pędzić do Lidla, a konkretnie do sklepu internetowego, który zapewnia dostawę na najbliższy piątek oraz gwarantuje darmowy zwrot do 30 dni.

Najważniejsze jest to, że daną ładowarkę poleca aż 100% klientów Lidla. Uważają oni, że nie dość, że jest doskonała w użyciu, to jeszcze ma niesamowicie atrakcyjną cenę. Co więcej, przyda się nie tylko do samochodu, ale także do traktora ogrodowego, jeśli takowy posiadamy.

To coś, co powinien mieć każdy, kto zna się na samochodach. - napisał rozentuzjazmowany użytkownik sprzętu.

Dlaczego warto mieć taką ładowarkę?

Ultimate Speed Ładowarka do akumulatorów samochodowych ULGD 5.0 E4 z programem diagnostycznym to inteligentne urządzenie, które posiada w pełni automatyczny proces ładowania. Pasuje do wszystkich akumulatorów samochodowych i motocyklowych o napięciu 6 V lub 12 V i pojemności 1,2-120 Ah. Urządzenie zostało wyposażone w 4 programy do optymalnego dopasowania do typu akumulatora.

Wyświetlacz LED przeznaczony jest do programów ładowania, pokazywania wartości napięcia, stanu naładowania oraz ostrzeżenia przed odwrotną polaryzacją i trybem czuwania.