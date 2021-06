Xiaomi POCO M3 Pro 5G – wszechstronny telefon 5G za małe pieniądze

POCO M3 Pro 5G to kolejny, niedrogi smartfon firmy Xiaomi, który obsługuje sieci komórkowe piątej generacji. Urządzenie dostępne jest na wyłączność w sieci Plus, która wypożyczyła je nam do testów.

Technologia 5G jest czymś coraz powszechniejszym na świecie, a także w Polsce. To zasługa nie tylko powiększania zasięgu sieci najnowszej generacji, ale również dostępności coraz większej liczby urządzeń, które mogą nich korzystać. Co szczególnie istotne, coraz więcej jest tanich smartfonów 5G, które kupimy za około 1000 zł lub mniej. Wśród nich na uwagę zasługuje jeden z najnowszych produktów firmy Xiaomi, model POCO M3 Pro 5G.

Dzięki uprzejmości sieci Plus, w której smartfon w wariancie 4/64 GB jest dostępny na wyłączność, mogłem się lepiej przyjrzeć temu urządzeniu (tyle, że w wersji 6/128 GB). Nie tylko pod kątem korzystania z technologii 5G, ale również wydajności, kultury pracy czy jakości zdjęć. Co z tych obserwacji wynika? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu:

Plastikowa obudowa, szkło Corning Gorilla Glass 3,

Wymiary: 161,81 x 75,34 x 8,92 mm, masa: 190 g,

6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 405 ppi), 90 Hz, czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (na przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 700 (2 x Cortex-A76 @2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Mali-G57 MC2,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 (108 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD,

2 gniazda na karty nanoSIM, SIM 2 wymiennie z microSD,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou, cyfrowy kompas, port podczerwieni, USB-C 2.0, USB-OTG,

Radio FM z możliwością nagrywania audycji,

Główny aparat 48 Mpix (1/2", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.79, PDAF, podwójna lampa LED, filmy 1080p@30fps; drugi aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, makro; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 18 W,

Android 11 z interfejsem MIUI 12.0.8 (test na oprogramowaniu 12.0.8.0.RKSEUXM).

Zawartość opakowania

POCO M3 Pro 5G w kolorze czarnym (Power Black) przyjechał do mnie w kartonowym, żółtym pudełku sprzedażowym. Oprócz smartfonu, znalazłem w nim również ładowarkę USB o mocy 22,5 W (10 V / 2,25 A), przewód USB A-C, metalowy kluczyk do wysuwania szuflady na karty (nanoSIM/microSD) oraz bezbarwne etui na telefon, z zamknięciem na port USB-C. Zestaw był uzupełniony o krótką instrukcję Quick Start Guide (również w języku polskim), kartę gwarancyjną, informacje bezpieczeństwa oraz komplet naklejek POCO.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Ponieważ w komplecie nie było słuchawek, użyłem własnych: przewodowychi bezprzewodowych

Źródło zdjęć: Marian Szutiak