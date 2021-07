Vivo patentuje smartfon z latającą kamerą

Vivo złożył wniosek patentowy dotyczący smartfonu z wymiennym aparatem fotograficznym. Co ciekawe, jego moduł został wyposażony w cztery śmigła i baterię, dzięki czemu może latać jak mały dron.

Serwis LetsGoDigital podaje, że chińska firma Vivo złożyła w grudniu ubiegłego roku wniosek patentowy do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z opisem dosyć nietypowego smartfonu. Cechą, która go wyróżnia, jest moduł aparatu fotograficznego, który można odłączyć od telefonu i użyć jak małego drona z kamerą. Urządzenie zawiera tak naprawdę dwa aparaty, skierowane w dwóch różnych kierunkach, a do tego cztery śmigła, które pozwalają mu latać. Są one zasilane wbudowanym akumulatorem, więc od razu nasuwa się pytanie, jak daleko od smartfonu i jak długo taki latający aparat będzie mógł działać.

Oprócz dwóch aparatów, do których będzie można dodawać kolejne, latający moduł fotograficzny ma mieć trzy czujniki podczerwieni, dzięki którym "minidron" będzie mógł uniknąć kolizji z przeszkodami. System aparatów ze śmigłami będzie wysuwany z wnętrza smartfonu Vivo razem z odłączanym uchwytem montażowym, zintegrowanym z czytnikiem linii papilarnych.

Jeśli Vivo wykorzysta powyższy patent i wypuści na rynek smartfon zbudowany na jego podstawie, będzie to niewątpliwie urządzenie, które będzie się mocno wyróżniać spośród innych urządzeń mobilnych. Rynek smartfonów robi się coraz bardziej nudny pod względem innowacji, więc taki oryginalny pomysł może znaleźć swoich zwolenników.

