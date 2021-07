Nokia wyda smartfony z HarmonyOS

Huawei nie będzie już jedynym producentem smartfonów z HarmonyOS. Okazuje się, że dołączy do niego... europejska Nokia.

Huawei wreszcie zaprezentował oficjalnie swój autorski system operacyjny. Jest on przeznaczony na dosłownie wszystkie urządzenia Internetu Rzeczy. Najbardziej interesują nas oczywiście telefony, ale bardzo szybko do Huaweia zgłosili się pierwsi sojusznicy. Chcą oni wydać zegarki, piekarniki, a nawet lodówki z systemem HarmonyOS. W sektorze smartfonów i tabletów jedynym chętnym pozostawał jednak sam Huawei. Do grona zainteresowanych HarmonyOS dołączył co prawda Meizu, firma była jednak bardziej zainteresowana mniej widowiskowymi urządzeniami. Honor przyznał, że nie wyklucza HarmonyOS. Teraz jednak pojawił się producent, który zamierza wydać telefon z systemem operacyjnym Huaweia. Jest to Nokia.

Modele Nokia X60 oraz Nokia X60 Pro będą dostępne na rynku chińskim. W takiej sytuacji ten nie dziwi już tak bardzo - w Chinach i tak nie ma usług Google. W takiej sytuacji Android traci największą przewagę nad HarmonyOS. Nokia uznała widocznie, że system Huaweia jest w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem. Dotychczasowe informacje mówią, że będą to prawdziwe flagowce. Smartfony mają mieć najnowsze Snapdragony, akumulatory 6000 mAh oraz aparat główny 200 Mpix. Wyświetlacz ma mieć odświeżanie 144 Hz.

Zobacz: Nie tylko Huawei - jacy inni producenci chcą HarmonyOS?

Zobacz: Huawei Watch 3: Luksusowe zegarki z Harmony OS już w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: ithome via phonearena, wł