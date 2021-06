Niedługo pojawi się Vivo S10

Teraz smartfony mają już kolejne generacje po kilku miesiącach. Tak też będzie w przypadku Vivo S10, który to pojawi się niedługo.

Wygląda na to, że kolejny producent sprzętu uważa, że nowe generacje powinny się pojawiać co kwartał. Tym razem pora na Vivo. Tutaj nie ma jednak żadnego zaskoczenia - Vivo ma w końcu tego samego właściciela co Oppo i Realme. Huawei i Honor to w takim razie ostatnie chińskie marki, które nie prezentują nowych telefonów dosłownie co chwilę. Vivo S9 pojawił się na rynku trzy miesiące temu, a już teraz dowiadujemy się, że Vivo ma już gotowe smartfony Vivo S10. Jakich konkretnie możemy się spodziewać zmian? Jak się zapewne domyślacie - niewielkich.

Dokładnie taki sam będzie układ - będzie to MediaTek Dimensity 1100 wykonany w architekturze 6 nm. Różnica będzie natomiast w przypadku aparatu tylnego, główny sensor będzie miał 108 Mpix. Możemy też spodziewać się szybkiego ładowania 44 W. Telefon będzie miał dwa warianty różniące się pamięcią RAM. Pierwsza wersja będzie miała 8 GB + 4 GB wirtualnego RAM-u, natomiast druga 12 GB + 4 GB wirtualnego RAM-u. Oczywiście systemem operacyjnym będzie Android 11 z własną nakładką Vivo.

