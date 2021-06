Vivo rejestruje swój tablet w Unii Europejskiej

Vivo już w zeszłym roku sygnalizował chęć wydania tabletu. Wygląda na to, ze chiński producent wreszcie spełni swoje zamierzenie. Będzie to Vivo Pad.

Rynek tabletów od ponad roku rośnie jak na drożdżach. Nie dziwi zatem fakt, że kolejni producenci chcą wejść do walki o ten sektor. Ostatnio coraz więcej słychać w tej kwestii o firmach będących własnością BBK Electronics. Najszybciej nad tego typu urządzeniem pracuje tradycyjnie najaktywniejszy Realme. Ten producent niedługo pokaże swojego laptopa o nazwie Realme Laptop lub Realme Book i szykuje tablet Realme Pad. O podobnych planach słyszymy ze strony Oppo. Vivo już w zeszłym roku sygnalizował chęć wydania swojego pierwszego tabletu, jednak do tej pory nie słyszeliśmy zbyt wiele na temat postępu prac.

Teraz znak towarowy Vivo Pad zarejestrował Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Nie wiemy jeszcze zbyt wiele na temat specyfikacji technicznej, jednak akumulator będzie miał najprawdopodobniej pojemność 8040 mAh. Tak wynika z certyfikacji TUV. Wygląda na to, że Vivo wreszcie przyspieszył i powinniśmy zobaczyć tablet Vivo Pad jeszcze w tym roku. Patrząc na to, że Vivo dopełnił formalności na terenie Unii Europejskiej, to sprzęt powinien trafić też do Polski.

