Musk zwolnił ich lekką ręką. Teraz nastąpił kluczowy moment

Musk zwolnił wtedy 6 tysięcy osób

Sprawa dotyczy około 6 tysięcy pracowników, których Musk zwolnił po przejęciu firmy w 2022 roku. Była to praktycznie połowa zatrudnionych wtedy w firmie ludzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Strony doszły do porozumienia co do najważniejszych warunków i rozpoczęły prace nad końcowym dokumentem. Jednocześnie, prawnicy poprosili sąd o odroczenie następnej rozprawy w tej sprawie, aby uzyskać czas na przygotowanie finalnej ugody. Według medialnych doniesień ta ma kosztować Muska nawet 500 milionów dolarów.

Chodzi o wypłaty

Cała sprawa dotyczy wypłaty należnych pracownikom odpraw. Musk zwalniał ludzi z Twittera, nie wypłacając im pełnych odpraw, w większości przypadków, ograniczając się do miesięcznego wynagrodzenia. W skrajnych przypadkach zwalniane osoby nie dostawały praktycznie nic.

Tymczasem zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twitterze już od 2019 roku, każdy zwolniony pracownik miał prawo do odprawy wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia oraz dodatkowo tygodniowego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok. Tym samym, najdłuższej pracujące osoby powinny były dostać nawet półroczne wynagrodzenie.

Zwolnienia w Twitterze były pierwszymi z fali zwolnień, która dotknęła później też takie firmy jak Microsoft, Facebook czy Google. Po fali zatrudnień związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi tych firm w pandemii Covid-19 musiały one wtedy zredukować zatrudnienie i dostosować się do nowych realiów.