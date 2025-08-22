Aplikacje

Biedronka wkurzyła klientów. Wystarczyło parę zmian

Biedronka poinformowała o zmianach w regulaminie karty lojalnościowej i aplikacji Moja Biedronka. Klienci nie są zadowoleni.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:22
5
Biedronka wkurzyła klientów. Wystarczyło parę zmian

Biedronka przesłała do klientów komunikat w sprawie "zmiany w regulaminie karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka". Klienci nie będą zadowoleni.

Zmiany w aplikacji Moja Biedronka

Sieć z owadem w logo poinformowała o zmianach, które weszły w życie 21 sierpnia 2025 roku. Najważniejsze to:

  • Rezygnacja z funkcji Wspólnego Konta w Aplikacji — Biedronka rezygnuje z funkcji współdzielenia konta z innymi użytkownikami.
  • Zwiększenie minimalnych wymagań dla urządzeń z systemem iOS — od teraz wymagany jest system w wersji co najmniej iOS 16.
  • Możliwość korzystania z aplikacji na tabletach.
  • Rezygnacja z funkcji przekazywania punktów za pomocą Konta — od teraz nie jest możliwe przekazywanie punktów innym użytkownikom w ramach akcji promocyjnych.

Łatwo się domyślić, że użytkownikom nie spodobały się przede wszystkim dwie zmiany: rezygnacja ze współdzielenia konta oraz brak możliwości przekazywania punktów innym użytkownikom. Znacząco ograniczać to możliwość np. wspólnego zbierania punktów, np. przez pary.

biedronka Moja Biedronka aplikacja mobilna Biedronka aplikacja Biedronka
Zródła zdjęć: Anna Gawlik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Biedronka