Biedronka wkurzyła klientów. Wystarczyło parę zmian

Biedronka przesłała do klientów komunikat w sprawie "zmiany w regulaminie karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka". Klienci nie będą zadowoleni.

Zmiany w aplikacji Moja Biedronka

Sieć z owadem w logo poinformowała o zmianach, które weszły w życie 21 sierpnia 2025 roku. Najważniejsze to:

Rezygnacja z funkcji Wspólnego Konta w Aplikacji — Biedronka rezygnuje z funkcji współdzielenia konta z innymi użytkownikami.

— Biedronka rezygnuje z funkcji współdzielenia konta z innymi użytkownikami. Zwiększenie minimalnych wymagań dla urządzeń z systemem iOS — od teraz wymagany jest system w wersji co najmniej iOS 16.

— od teraz wymagany jest system w wersji co najmniej iOS 16. Możliwość korzystania z aplikacji na tabletach.

Rezygnacja z funkcji przekazywania punktów za pomocą Konta — od teraz nie jest możliwe przekazywanie punktów innym użytkownikom w ramach akcji promocyjnych.