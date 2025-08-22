Aplikacje
Biedronka wkurzyła klientów. Wystarczyło parę zmian
Biedronka poinformowała o zmianach w regulaminie karty lojalnościowej i aplikacji Moja Biedronka. Klienci nie są zadowoleni.
5
Biedronka przesłała do klientów komunikat w sprawie "zmiany w regulaminie karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka". Klienci nie będą zadowoleni.
Zmiany w aplikacji Moja Biedronka
Sieć z owadem w logo poinformowała o zmianach, które weszły w życie 21 sierpnia 2025 roku. Najważniejsze to:
- Rezygnacja z funkcji Wspólnego Konta w Aplikacji — Biedronka rezygnuje z funkcji współdzielenia konta z innymi użytkownikami.
- Zwiększenie minimalnych wymagań dla urządzeń z systemem iOS — od teraz wymagany jest system w wersji co najmniej iOS 16.
- Możliwość korzystania z aplikacji na tabletach.
- Rezygnacja z funkcji przekazywania punktów za pomocą Konta — od teraz nie jest możliwe przekazywanie punktów innym użytkownikom w ramach akcji promocyjnych.
Łatwo się domyślić, że użytkownikom nie spodobały się przede wszystkim dwie zmiany: rezygnacja ze współdzielenia konta oraz brak możliwości przekazywania punktów innym użytkownikom. Znacząco ograniczać to możliwość np. wspólnego zbierania punktów, np. przez pary.