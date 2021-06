Vivo Y53s z 5G, aparatem 64 Mpix, ekranem 90 Hz i Snapdragonem 480. Ruszyła sprzedaż

Vivo przyspiesza i wprowadza do sprzedaży kolejne modele. Dzisiejszą nowością jest Vivo Y53s, który właśnie wchodzi do sklepów na rodzimym rynku producenta. Telefon powinien pojawić się też w światowej dystrybucji.

Jaka jest recepta na sukces na rynku smartfonów? Xiaomi wskazało kierunek – wprowadzać do sprzedaży jak najwięcej modeli telefonów, jedne po drugim, zarzucając nimi sklepy. Tą drogą zdaje się podążać również Vivo. Chociaż kilka tygodni temu na świecie zadebiutował Vivo Y52, który wchodzi także do Polski, teraz firma wprowadziła do sprzedaży kolejny model z tej linii – Vivo Y53s. Telefon wkracza dziś na rynek chiński, a jego cena zaczyna się od 1799 juanów, czyli około 1050 zł. Co Vivo proponuje za tę kwotę?

Zobacz: Tanie telefony 5G? Tak, przybyły jeszcze dwa: Vivo Y72 5G i Y52 5G wkrótce w Polsce

Vivo Y53s to smartfon z ekranem IPS 6,58 cala o rozdzielczości Full HD (1080 x 2408) i proporcjach 20:9. Atutem jest podwyższone odświeżanie 90 Hz. Kolejnym zaś – zastosowany w telefonie chipset Snapdragon 480 z wbudowanym modemem 5G. To ciekawa alternatywa dla tych użytkowników, których odstraszają układy MediaTeka, chętnie stosowane ostatnio przez producentów budżetowych telefonów 5G. Chociaż jest to układ z najniższej linii Qualcomma, zapewnia przyzwoite osiągi i sprawne działanie sieci 5G.

Pracę procesora wspiera w Vivo Y53s pamięć RAM o wielkości 8 GB, na własne dane użytkownik otrzymuje 128 lub 256 GB. Możliwe jest też zamontowanie karty microSD do 1 TB. Interesująco przedstawia się główny aparat o rozdzielczości 64 MPix i przysłonie f/1,8. Uzupełnia go aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Przedni ma natomiast 8 Mpix (f/2,0).

Zobacz: Stłuczony ekran? Vivo oferuje bezpłatną naprawę

Producent zachwala też głośnik w tym modelu – o zwiększonej głośności sięgającej 94 dB. Jego moc można regulować w 17 poziomach. Rozmowę w trybie głośnomówiącym ułatwia dodatkowy system redukcji szumu zoptymalizowany pod kątem ludzkiego głosu.

Bateria Vivo Y53s ma pojemność 5000 mAh i można ją podładować z mocą 18 W. Całością zarządza Android 11 z nakładką Origin OS. Poza Chinami producent zastosuje inne oprogramowanie – interfejs FuntouchOS 11.

Zobacz: Vivo X60 Pro 5G, czyli fotograficzny telefon z gimbalem

Zobacz: Vivo Y72 5G zadebiutował w Polsce. W promocji słuchawki gratis

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: GizChina