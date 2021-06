Stłuczony ekran? Vivo oferuje bezpłatną naprawę

Uszkodzenia ekranu to jedna z najczęstszych usterek, na jakie narażeni są użytkownicy smartfonów. Vivo przygotowało dla nich specjalną ofertę: bezpłatną naprawę ekranu przez 3 miesiące od daty zakupu. Oferta obejmuje wszystkie smartfony Vivo kupione u oficjalnych dystrybutorów między 1 czerwca a 31 sierpnia 2021 r.

Firmy specjalizujące się w naprawach telefonów podają co jakiś czas statystyki, z których wynika, że uszkodzenia ekranu to jedna z najczęstszych usterek, z jakimi zgłaszają się klienci. W dni wolne jak majówki czy czerwcówki, a także w wakacje, stłuczone ekrany to nawet 90% wszystkich zgłoszeń!

Ogłoszona właśnie przez Vivo promocja trafia więc na dobry czas. Z bezpłatnej naprawy ekranu w telefonach tego producenta można skorzystać tylko raz w ciągu pierwszych trzech miesięcy od zakupu smartfonu. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży, czyli sklepów: Media Expert, MediaMarkt, RTV EURO AGD, x-kom lub od operatora, sieci Play i być kupione między 1 czerwca a 31 sierpnia 2021 r.

Aby skorzystać z gwarancji, wystarczy przekazać telefon do autoryzowanego serwisu Vivo, czyli Cyfrowego Centrum Serwisowego. Naprawę można zlecić online, dołączając kopię faktury lub dowodu zakupu. Klienci mogą liczyć na bezpłatną obsługę serwisową door-to-door realizowaną w całej Polsce.

Bezpłatna naprawa ekranu dotyczy wszystkich modeli Vivo – zarówno tych już dostępnych na rynku, jak i tych, które dopiero wejdą do sprzedaży. Wśród ostatnich nowości marka przedstawiła telefony Vivo Y72 5G i Vivo X60 Pro 5G. W lipcu pojawi się jeszcze jeden – Vivo Y52 5G.

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: Vivo