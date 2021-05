Vivo Y72 5G zadebiutował w Polsce. W promocji słuchawki gratis

Do Polski wchodzi nie tylko fotograficzny Vivo X60 Pro 5G, ale również tańszy model, już dostępny w sprzedaży – Vivo Y72 5G. Producent będzie nim konkurował z budżetowymi telefonami Realme i Redmi, chociaż cena za Y72 5G jest nieco wyższa. Na zachętę – słuchawki gratis.

Zobacz: Vivo X60 Pro 5G wchodzi do Polski. W promocji drugi smartfon Vivo za darmo

Vivo Y72 5G został wyceniony przez producenta na kwotę 1499 zł. To sporo, biorąc pod uwagę specyfikację urządzenia, a konkurencyjne telefony o porównywalnych możliwościach oscylują wokół tysiąca złotych. Na korzyść Vivo przemawia jednak aparat i większa pamięć, a żeby zachęcić do wyboru tego modelu, producent w promocji daje gratis słuchawki Vivo Wireless Sport Lite. Promocja obowiązuje do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite tym razem oficjalnie

Vivo Y72 5G – najważniejsze cechy

Vivo Y72 5G wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ (2408 x 1080) oraz proporcjach 20:9. Za wydajność i łączność 5G odpowiada MediaTek Dimensity 700, czyli tani chipset 7 nm, zastosowany już w Realme 8 5G i Redmi Note 10 5G. Pracę procesora wspiera pamięć RAM LPDDR4x o wielkości 8 GB, większa niż u konkurencji. Pamięć wewnętrzna UFS 2.1 ma 128 GB, można ją rozbudować za pomocą karty microSD.

Zobacz: Redmi Note 10 5G w cenie nie do pobicia. To najtańszy telefon 5G z bonusami w super promocji

Vivo Y72 5G łączy się z 5G w pasmach N1/N3/N7/N8/N28/N40/N41/N78, powinien więc działać we wszystkich polskich sieciach. Jest to telefon Dual SIM 5G+5G. Łączność zapewnia też Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1. Zabrakło jednak NFC, co na pewno nie zachęci nabywców.

Obiecująco przedstawia się sekcja fotograficzna. Główny aparat otrzymał matrycę 64 Mpix, a towarzyszą mu szerokokątny 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix.

Energię do pracy Vivo Y72 5G zapewnia akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza Android 11 z Funtouch OS 11.1.

Kup teraz - zapłać później marzec 2021 193 g, 8.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD - 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.58" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 401 ppi) MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, 2,20 GHz Android v.11.0 5000 mAh, USB-C

Zobacz: Vivo Y70: ładny i sprawny telefon do 1000 zł. Udany debiut, ale to za mało, by zdobyć fanów

Zobacz: vivo X51 5G – takiej stabilizacji w telefonie jeszcze nie było