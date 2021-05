Vivo X60 Pro 5G wchodzi do Polski. W promocji drugi smartfon Vivo za darmo

Już w najbliższą sobotę, 29 maja, na polskim rynku zadebiutuje Vivo X60 Pro 5G, który ma szansę zdobyć serca i portfele użytkowników poszukujących dobrego smartfonu fotograficznego. W promocji producent dodaje drugi telefon Vivo za darmo – Vivo Y20s.

Sprzedaż Vivo X60 Pro 5G rusza w Polsce 29 maja, a cena za ten model ustalona została na 3699 zł. Dostępny będzie w satynowej wersji czarnej lub niebieskiej z połyskami. By zachęcić do wyboru tego urządzenia, producent przygotował specjalną promocję – kupując Vivo X60 Pro 5G, każdy otrzyma za darmo dodatkowo smartfon Vivo Y20s. Ta oferta ważna jest do 12 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Ponieważ Vivo X60 Pro 5G został oficjalnym smartfonem nadchodzących mistrzostw UEFA EURO 2020, fanów marki czeka kolejna niespodzianka – mają szansę wygrać jeden z trzech złotych biletów na mecze reprezentacji Polski, wylosowane przez Jerzego Dudka. Główną nagrodą jest natomiast telefon X60 Pro 5G.

Vivo X60 Pro 5G jest objęty dwuletnią gwarancją, a klienci mogą liczyć na obsługę serwisową door-to-door realizowaną w całej Polsce. Dodatkowo firma zobowiązuje się przez trzy lata dostarczać regularne aktualizacje systemu operacyjnego Android i aktualizacje zabezpieczeń.

Vivo X60 Pro 5G – dlaczego warto się nim zainteresować?

Najbardziej podkreślaną przez producenta cechą Vivo X60 Pro 5G są jego możliwości fotograficzne. Aparat i system obrazowania w tym modelu zostały opracowane wspólnie z firmą ZEISS.

Z tyłu obudowy znajdziemy główny aparat 48 Mpix, a wspiera go szerokokątny 13 Mpix oraz portretowy 13 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 32 MPix. Jednak nie rozdzielczości matryc mają być atutem sekcji foto, lecz dodatkowe rozwiązania opracowane przez producenta.

Przede wszystkim jest to nowy system stabilizacji Gimbal 2.0. Teraz jest to już system pięcioosiowy. Jak zapewnia producent, to rozwiązanie zapewnia 300% skuteczności typowej stabilizacji OIS. Wraz z dodaną piąta osia pozwala to na nagrywanie stabilnych filmów w każdym położeniu.

Producent zachwala też tryb Pro Sports, pozwalający robić zdjęcia w ruchu z zachowaniem ostrości. W tym trybie Gimbal 2.0 wspierany jest przez dodatkowe algorytmy, a funkcja ta sprawdzi się na przykład podczas biegu, jazdy na motorze, quadzie itd.

Kolejną fotograficzną cechą aparatu w Vivo X60 Pro 5G jest przetwarzanie obrazu Pixel Shift Ultra HD. Sensor fizycznie porusza się, aby zebrać więcej informacji na sąsiednich pikselach. Rozwiązanie to redukuje efekt mory, minimalizuje przekłamanie kolorów, zwiększa też dokładność detali i ostrości zoomu.

Aparat w Vivo X60 Pro zyskał też funkcję portretów z efektem swirly bokeh, w którym fotografowana osoba jest wyraźnie widoczna, za to tło jest rozmyte i układa się na kształt wiru. Efekt taki zapewniały obiektywy Biotar firmy ZEISS.

Atutem aparatu w telefonie Vivo jest także duża przysłona f/1,48. W połączeniu z algorytmem redukcji szumów AI i funkcją Extreme Night Vision 2.0 smartfon pozwoli robić szczegółowe zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia, w zdjęcia nocne.

Jaka ma moc?

Sercem Vivo X60 Pro 5G jest układ Qualcomm Snapdragon 870, którego pracę wspiera 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Telefon zapewnia łączność z siecią 5G, a jego baterię 4200 mAh można podładować z mocą 33 W.

Telefon wyróżnia się też zakrzywioną matrycą AMOLED o przekątnej 6,65 cala, o rozdzielczość Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i reakcją na dotyk 240 Hz. Chroni go szkło Gorilla Glass 6. Wyświetlacz otrzymał certyfikat ochrony oczu SGS Eye Care Display i obsługuje HDR10+.

