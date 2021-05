Tanie telefony 5G? Tak, przybyły jeszcze dwa: Vivo Y72 5G i Y52 5G wkrótce w Polsce

Firma Vivo zapowiedziała wprowadzenie do Polski smartfonu Vivo X60 Pro 5G, ale to nie koniec zbliżających się nowości tego producenta. Już w maju i lipcu na naszym rynku pojawią się dwa następne telefony z 5G: Vivo Y72 i Y52.

Nowe smartfony Vivo należą do serii Y, co oznacza tanie telefony „dla wszystkich”. Ich specyfikacje nie są więc wyśrubowane, mają za to walczyć o nabywców cenami. Te zapowiadają się w miarę ciekawie, chociaż nie należą do najniższych na rynku.

Zobacz: Fotograficzny Vivo X60 Pro 5G z aparatem ZEISS wchodzi do Polski. Jaka cena?

Vivo Y52 5G

W prostszym modelu Y52 5G znajdziemy ekran IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD. Sercem telefonu jest układ Dimensity 700 (7 nm), który coraz częściej pojawia się w budżetowych telefonach 5G, wspierany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano 128 GB pamięci UFS 2.1, co można rozbudować kartą microSD.

Sekcję fotograficzną tworzą aparaty 48 Mpix, 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (bokeh), natomiast aparat selfie ma 8 Mpix. Akumulator o pojemności 5000 mAh można doładować z mocą 18 W. Nie wiadomo, czy telefon zapewni obsługę NFC.

Całością zarządzać będzie Android 11 z Funtouch OS 11.1.

Zobacz: Xiaomi zaprasza na premierę POCO M3 Pro 5G. Gdzie ją obejrzeć?

Vivo Y72 5G

Droższy Vivo Y72 5G ma podobną specyfikację, ale w kilku punktach wyróżnia się nieco lepszymi parametrami. Zastosowano tu ekran IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+. Za wydajność i łączność 5G odpowiadać będzie ten sam układ, co w Y52 – czyli MediaTek Dimensity 700. Więcej jest za to pamięci RAM – 8 GB, natomiast wewnętrzna to ponownie 128 GB.

Nieco bogatsza jest sekcja aparatów. Główny otrzymał matrycę 64 Mpix, a towarzyszą mu szerokokątny 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix.

Energię do pracy Vivo Y72 5G zapewnia akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. System to ponownie Funtouch OS 11.1 na Androidzie 11.

Vivo Y52 5G i Y72 5G – jakie ceny?

Vivo Y72 5G będzie dostępny w Polsce już pod koniec maja w sugerowanej cenie detalicznej 1499 zł, z kolei Vivo Y52 5G trafi do sklepów lipca w sugerowanej cenie 1399 zł.

Zobacz: Vivo Y70: ładny i sprawny telefon do 1000 zł. Udany debiut, ale to za mało, by zdobyć fanów