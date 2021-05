Xiaomi zaprasza na premierę POCO M3 Pro 5G. Gdzie ją obejrzeć?

Już jutro firma Xiaomi zaprezentuje najnowszy smartfon marki POCO, czyli POCO M3 Pro 5G. Będzie to jeden z tańszych modeli z obsługą tego standardu, a być może najtańszy w portfolio Xiaomi. Jak i gdzie oglądać nadchodzące wydarzenie?

Premiera POCO M3 Pro 5 odbędzie się w środę, 19 maja 2021, o godzinie 14:00 naszego czasu. Producent będzie transmitował to wydarzenie w swoich mediach społecznościowych: na YouTube, na Facebooku, a także na Twitterze. Żeby skorzystać z tej pierwszej opcji, wystarczy kliknąć we właściwym czasie odtwarzacz poniżej.

POCO M3 Pro 5G – czego się spodziewać?

Wszystko wskazuje na to, że POCO M3 Pro 5G to brat bliźniak Redmi Note 10 5G. Telefon wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Wiadomo już na pewno, że urządzenie napędzane będzie przez układ MediaTek Dimensity 700, czyli ten sam, który zastosowany został w Realme 8 5G. Pracę procesora wspierać będzie 4 lub 6 GB pamięci RAM, a na dane otrzymamy jej 64 lub 128 GB. Producent już wcześniej chwalił się, że POCO M3 Pro 5G osiąga w teście AnTuTu wynik 329 072 punktów, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem, jak na sprzęt z niskiej półki.

Z tyłu obudowy znalazło się miejsce na potrójny aparat z główną matrycą 48 Mpix, któremu towarzyszyć będą dwa aparaty 2 Mpix – do zdjęć makro i czujnik głębi. Odpowiedni czas pracy zapewni akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim będzie zarządzał Android 11 z interfejsem MIUI 12.

Jak widać specyfikacja to pogranicze low-endu i średniej klasy, a Xiaomi będzie tym telefonem konkurować z Realme 8 5G. Na premierę zaprasza polski oddział Xiaomi, co oznacza, że POCO M3 Pro 5G zadebiutuje także w naszym kraju. Wtedy też poznamy cenę nowości marki POCO, ale już teraz można obstawiać, że będzie oscylować wokół 1 tys. zł.

