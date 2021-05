Xiaomi POCO M3 Pro 5G – to będzie kolejny super tani telefon 5G. Premiera w maju

Należąca do Xiaomi marka POCO coraz odważniej rozpycha się na rynku. Po udanych modelach POCO X3 i X3 Pro producent zamierza wprowadzić kolejną nowość – smartfon M3 Pro 5G, który ma zawojować rynek niedrogich telefonów z obsługą sieci w nowym standardzie.

Podstawowa wersja telefonu POCO M3 zadebiutowała w listopadzie 2020 roku. Jest to smartfon 4G z układem Snapdragon 662. Teraz jednak producent szykuje wersję Pro z obsługą 5G, co oficjalnie potwierdzili przedstawiciele POCO. Ujawnili oni też, że telefon napędzany będzie przez układ Mediateka z serii Dimensity, co wydaje się oczywistym wyborem, jeżeli sprzęt ma obsługiwać 5G i być tani.

Dokładny model chipsetu nie został ujawniony, ale można obstawiać, że będzie to jeden z tańszych układów z serii Dimensity 8xx lub Dimensity 700. Procent zdradził, że POCO M3 Pro 5G osiąga w teście AnTuTu wynik 329 072 punktów, czyli więcej niż standardowy M3 (301 635 punktów).

Z ujawnionych informacji wynika także, że otrzyma ekran z wysokim odświeżaniem (90 lub 120 Hz), pojawiły się też pierwsze rendery tego modelu. Widać na nich, że Xiaomi POCO M3 Pro 5G zachowa częściowo stylistykę znaną z podstawowego modelu, chociaż wyspa aparatów zostanie inaczej ukształtowana. W POCO M3 ma ona przedłużenie na niemal całą szerokość obudowy, teraz obiektywy pozostaną w takim samym połączeniu na swoim miejscu, ale wyspa będzie dłuższa i umieszczona wzdłuż obudowy. Jednym z kolorystycznych wariantów telefonu będzie charakterystyczny żółty w stylu POCO.

Z nieoficjalnych informacji wynika ponadto, że POCO M3 Pro 5G będzie po prostu przebrandowanym Redmi Note 10 5G. W tym modelu zastosowany został MediaTek Dimensity 700, wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci UFS. Model ten ma ekran IPS 6,5 cala 90 Hz, trzy aparaty 48+2+2 Mpix, a także akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W.

Premiera Xiaomi POCO M3 Pro 5G zapowiedziana została już na 19 maja, co producent potwierdził na Twitterze.

